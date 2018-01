Liverpool só empata em amplia crise O Liverpool não passou de um empate sem gols com o Everton, neste domingo, num resultado que só ampliou sua crise no campeonato inglês. Depois de um início bom, o time caiu de produção e vem de sete rodadas sem vitória - dois empates e cinco derrotas. Com isso, o time saiu da lideranbça para ocupar a quinta colocação na classificacão geral, com 32 pontos. O Arsenal segue na liderança com 39 pontos, seguido pelo Chelsea, com 37.