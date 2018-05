Liverpool só empata, mas segue líder; Yaya Touré brilha na volta e City vence

O Liverpool tropeçou neste sábado, mas manteve a liderança do Campeonato Inglês. Fora de casa, a equipe de Jürgen Klopp não passou de um empate sem gols diante do Southampton e se vê agora bastante ameaçada pelo Manchester City, que venceu o Crystal Palace por 2 a 1, também fora de casa, graças a um retorno triunfal de Yaya Touré.

Os resultados deste sábado levaram o Liverpool a 27 pontos, mesmo número do City, mas com vantagem nos critérios de desempate. Ambos podem ser ultrapassados pelo Chelsea, que tem 25 e joga no domingo. O Southampton é somente o décimo colocado, com 14 pontos, enquanto o Crystal Palace briga contra o rebaixamento em 16.º, com 11.

Apesar do empate sem gols, o Liverpool foi superior na maior parte do confronto deste sábado. Abusando das jogadas com Mané, justamente ex-jogador do Southampton, o time visitante criou as principais jogadas da primeira etapa, mas o goleiro Forster e a falta de pontaria impediram a abertura do placar.

Na volta do intervalo, uma chuva torrencial impediu que o bom futebol do primeiro tempo. Ainda assim, o Liverpool seguiu criando as principais oportunidades. Firmino e Emre Can tiveram grandes oportunidades dentro da área, mas novamente Forster apareceu para manter o empate.

O Liverpool volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Sunderland, no Anfield Road. Já o Southampton tem compromisso nesta quinta-feira pela Liga Europa, contra o Sparta Praga, na República Checa.

CITY VENCE

Já em Londres, o Manchester City também sofreu, mas venceu mais uma e colou no Liverpool graças ao grande retorno de Touré. Sem jogar desde o dia 24 de agosto e depois de se envolver em polêmicas com o técnico Pep Guardiola, o marfinense teve mais uma chance como titular e não decepcionou, marcando os dois gols da equipe contra o Crystal Palace.

Para quem achava que Touré não mais jogaria com a camisa do City, Guardiola surpreendeu e deu nova chance ao meio-campista neste sábado. E ele não decepcionou. Aos 38 minutos, tabelou com Nolito dentro da área e bateu firme, com desvio, para marcar o primeiro.

Na etapa final, aos 20 minutos, o Crystal Palace chegou ao empate com Wickham, após assistência de Zaha. Mas o dia era mesmo de Yaya Touré. Aos 37 minutos, De Bruyne foi esperto e bateu o escanteio rasteiro, forte, para o marfinense, que desviou para a rede e selou o placar.

Na quarta-feira, o City terá pela frente o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, pela Liga dos Campeões. Já o Crystal Palace só volta a campo contra o Swansea no próximo sábado, fora de casa.

OUTROS RESULTADOS

Quem segue decepcionando nesta temporada do Campeonato Inglês é o atual campeão Leicester, que caiu diante do Watford por 2 a 1 neste sábado. De nada adiantou mais um gol de Mahrez, de pênalti, porque a sensação da edição passada é somente a 14.ª colocada, com 12 pontos. O Watford, por sua vez, tem 18 e é o oitavo.

Ainda neste sábado, o Everton, sétimo colocado, ficou somente no empate em casa diante do Swansea, por 1 a 1. O Bournemouth visitou o Stoke City e venceu por 1 a 0. Já o Sunderland recebeu o Hull City e atropelou por 3 a 0, deixando a lanterna da competição.