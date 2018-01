Liverpool só empata na Inglaterra Semifinalista da Liga dos Campeões da Europa - irá enfrentar o Chelsea -, o Liverpool só empatou neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe ficou nos 2 a 2 com o Tottenham e chegou aos 51 pontos, em 6º lugar, bem longe do líder Chelsea, que tem 81. Nos outros jogos disputados neste sábado: Charlton 1 x 2 Bolton, Crystal Palace 3 x 3 Norwich, Fulham 1 x 1 Manchester City e Southampton 2 x 3 Aston Villa. Os primeiros colocados do campeonato, Chelsea, Arsenal e Manchester United, tiveram seus jogos adiados por causa da disputa da Copa da Inglaterra. O Arsenal, inclusive, derrotou o Blackburn por 3 a 0, neste sábado, passando para a final da Copa da Inglaterra.