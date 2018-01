Liverpool sobe para quinto no Inglês Com dois gols fora, contra o Norwich, de Luis García e John Arne Riise, o Liverpool fechou 2 a 1 e subiu para o quinto lugar da Premier League inglesa. O Crystal Palace fechou 2 a 0 sobre o Aston Villa, dois gols de Andy Johnson. Brett Emerton marcou 1 a 0 para o Blackburn sobre o Charlton. O Chelsea é o líder, com 52 pontos, contra 47 do Arsenal.