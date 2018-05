Liverpool sofre, mas vence fora de casa e se aproxima do título Inglês

NORWICH - Em dia inspirado de Raheem Sterling, o Liverpool deu mais um passo rumo ao fim do jejum de títulos no Campeonato Inglês. Com dois gols do atacante, o time derrotou o Norwich por 3 a 2 neste domingo e abriu vantagem na primeira colocação.

Faltando apenas três rodadas para o fim da competição, o Liverpool exibe 80 pontos, contra 75 do vice-líder Chelsea, que perdeu do lanterna Sunderland no sábado. O primeiro colocado ainda tem nove pontos de frente sobre o Manchester City, que tem 71. Mesmo com dois jogos a menos, o time de Manchester não conseguirá alcançar o líder.

Assim, o Liverpool depende apenas de si mesmo para encerrar uma sequência de 24 anos sem títulos no Inglês. O troféu pode ser garantido já na próxima rodada por causa do confronto direto com o Chelsea. Se vencer o time do técnico José Mourinho e o Manchester City tropeçar nesta segunda, complemento da rodada, e no próximo fim de semana, o Liverpool assegura a conquista.

Independentemente dos próximos resultados, o time garantiu neste domingo o retorno à Liga dos Campeões. O Liverpool não pode ser mais alcançado pelo quarto colocado, o Arsenal, no restante do campeonato. Depois de enfrentar o Chelsea, os adversários do líder serão o Crystal Palace e o Newcastle, que fazem campanha modesta na competição.

Neste domingo, o Liverpool jogou fora de casa, mas parecia que o primeiro tempo era disputado em seu estádio. Com a conhecida velocidade exibida nesta temporada, o visitante dominou a etapa e abriu o placar logo aos 4 minutos. Sterling arriscou de fora da área e marcou um belo gol.

Seis minutos depois, o mesmo Sterling enfiou em diagonal pela direita e Luiz Suárez bateu para as redes: 2 a 0. O Uruguai ampliou a boa vantagem na artilharia do Inglês, agora com 30 gols. O segundo colocado é Daniel Sturridge, também do Liverpool, com 20. O atacante foi poupado neste domingo, após sentir dores na rodada passada.

Depois da velocidade do primeiro tempo, o Liverpool caiu de rendimento na segunda etapa. E viu o Norwich iniciar pressão. Aos 8, o goleiro Mignolet saiu mal do gol e a bola sobrou para Gary Hooper bater para o gol vazio.

A reação do Liverpool veio aos 16. Sterling fez jogada individual, arrancou pela intermediária e batei dentro da área. A bola desviou no zagueiro e encobriu o goleiro. O terceiro gol, contudo, não trouxe alívio para os visitantes porque, aos 31, Robert Snodgrass anotou o segundo dos anfitriões.

O Norwich, então, foi para o ataque, pressionando o Liverpool. No sufoco, o líder do campeonato se defendeu bem e evitou o empate. E ainda teve grande chance para matar o jogo nos acréscimos, quando o brasileiro Lucas Leiva, titular, vacilou na pequena área e bateu em cima da zaga quando o goleiro já estava fora do lance.