Liverpool supera o Chelsea por 2 a 0 no Campeonato Inglês Com uma atuação perfeita nos primeiros minutos da partida, o Liverpool ganhou o clássico com o Chelsea por 2 a 0, em casa, no Estádio Anfield, pela abertura da 24.ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols da partida foram marcados nos primeiros 18 minutos da partida. O resultado positivo deixa o time do treinador espanhol Rafa Benítez, que mandou a campo o lateral brasileiro Fábio Aurélio, na luta pelo título do Nacional. A equipe ocupa a terceira colocação com 46 pontos, 11 a menos que o líder Manchester United, que faz o clássico com o Arsenal, no domingo, em Londres. O Chelsea é o segundo, com 51. A partida marcou a volta do goleiro Peter Cech aos gramados. Ele passou por uma operação no crânio após sofrer uma lesão no dia 14 de outubro, na partida contra o Reading. Para proteger a cabeça, o jogador checo atuou com um capacete especial, que é similar ao utilizado no rúgbi - o objeto feito de um tecido reforçado. O Liverpool saiu na frente logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Após receber um lançamento, o atacante holandês Dirk Kuyt bateu da entrada da área, mandando no canto direito de Cech. Os anfitriões ampliaram aos 18. O meia Jermaine Pennant pegou uma bola mal afastada pela zaga rival, dominou no peito e bateu de primeira. A bola encobriu o camisa 1 rival e entrou no ângulo. Em outro jogo importante deste sábado, o West Ham, dos argentinos Carlitos Tevez e Javier Mascherano, não conseguiu vencer o Newcastle fora de casa. O time dos ex-corintianos chegou a estar vencendo por 2 a 0 - gols de Carlton Cole e Harewood -, mas cedeu o empate por 2 a 2. Milner e Solano marcaram para os anfitriões. Atualizada às 15h25