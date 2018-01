Liverpool tem a torcida mais barulhenta A torcida do Liverpool quebrou neste domingo, na final da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea, um recorde inusitado. Os torcedores bateram o recorde do Guinness de barulho feito por uma torcida em um estádio. Os níveis sonoros no estádio Millenium de Cardiff (Gales) atingiram seu nível máximo no primeiro minuto de jogo, quando o norueguês John Arne Riise fez 1-0 para o Liverpool. Nesse momento, a torcida do Liverpool gritou a uma força de 130.7 decibéis, dois acima do recorde anterior, em poder da torcida do Denver Broncos (futebol americano) em outubro de 2000. As medições foram realizadas durante todo o encontro por oficiais da Prefeitura de Cardiff nos fundos do estádio Millenium. A média de ruído da torcida do Liverpool foi de 93.5 decibéis, enquanto a do Chelsea chegou aos 92.2. Por sua vez, o jogador mais aclamado pela torcida ao entrar em campo foi Steven Gerrard, do Liverpool, que prejudicaria sua equipe ao marcar um gol contra aos 34 da segunda etapa. O barulho da torcida, no entanto, de nada adiantou para o Liverpool. O Chelsea venceu o jogo por 3 a 2 e conquistou o título da Copa da Liga Inglesa.