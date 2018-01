Liverpool perde para o Newcastle e se distancia do G-4 no Inglês

O Newcastle conseguiu uma importante vitória na luta contra o rebaixamento do Campeonato Inglês. Neste domingo, derrotou o Liverpool por 2 a 0 em casa e ficou mais perto de sair da degola. Mesmo com o resultado positivo pela 15.ª rodada, o time anfitrião permanece entre os três últimos colocados - é o 18.º, com 13 pontos, mas tem a mesma pontuação do Bournemouth (17.º) e do Norwich (16.º). Os visitantes desperdiçaram a oportunidade de encostar no G-4 e agora estão em nono lugar com 23 pontos, seis a menos do que o Manchester United, o quarto colocado.

Sem contar com Philippe Coutinho, lesionado, o Liverpool fez uma apresentação ruim e contou com a presença de outro brasileiro em campo, o atacante Roberto Firmino, que teve atuação discreta. Em situação desesperadora, o time da casa contou com boa atuação do holandês Wijnaldum para garantir a vitória. Primeiro ele fez a jogada pela direita e cruzou na área. Srktel marcou contra. Depois, nos acréscimos, recebeu lançamento e tocou na saída do goleiro para garantir os três pontos.

O Liverpool deixou o campo irritado com a arbitragem, que anulou um gol de Alberto Moreno. Ele recebeu passe em condição legal, mandou para as redes, mas o auxiliar anotou impedimento.

O time vermelho agora volta as atenções para a Liga Europa. Na próxima quinta-feira visita o Sion, na Suíça. Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool jogará contra o West Bromwich em Anfield Road, no domingo. O Newcastle tentará manter o embalo no mesmo dia, fora de casa, contra o Tottenham.