Liverpool tropeça em casa e é eliminado; Real bate búlgaros

De nada parece ter adiantado o forte investimento do Liverpool para a montagem do elenco desta temporada. Em pleno Anfield Road, nesta terça-feira, a equipe inglesa empatou em 1 a 1 com o Basel e viu os suíços se juntarem ao Real Madrid como classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Grupo B. Gerrard, Balotelli e companhia terão que se contentar com a Liga Europa.

Fabian Frei abriu o placar para o Basel, aos 25 minutos, depois de receber com espaço no meio da zaga do Liverpool. Os donos da casa só conseguiram empatar a nove minutos do fim do jogo, em uma falta muito bem batida por Gerrard, no ângulo direito, sem chances de defesa. Os ingleses ainda pressionaram no fim, sem sucesso.

Com a vitória, o Basel manteve a segunda colocação, com sete pontos, enquanto o Liverpool fechou o Grupo B em terceiro, com cinco. Os ingleses migram para a primeira fase eliminatória da Liga Europa.

No outro jogo do grupo, o Real Madrid manteve os 100% de aproveitamento ao ganhar de 4 a 0 do Ludogorets (Bulgária), na Espanha. Logo aos 19 minutos, o brasileiro Marcelinho fez uma defesa com a mão em cima da linha. Bale marcou no rebote, mas o árbitro preferiu marcar o pênalti e expulsar o atacante do time búlgaro. Cristiano Ronaldo marcou.

Ainda no primeiro tempo, Bale fez o segundo, de cabeça. O time reserva do Real (reforçado por Ronaldo, que busca a artilharia) marcou o terceiro com Arbeloa e o quarto com o garoto Álvaro Medrán, que estreou na Liga.