Liverpool tropeça em casa e fará replay na Copa da Inglaterra

O Liverpool entrou em campo neste domingo em Anfield Road para carimbar a sua vaga às semifinais da Copa da Inglaterra contra o Blackburn Rovers. Mas o time visitante endureceu o confronto e não permitiu que os anfitriões saíssem de campo com a vitória. O empate por 0 a 0 forçará a realização de uma nova partida, agora na casa do Blackburn, para definir um dos semifinalistas da competição.

Os donos da casa entraram em campo praticamente com o time completo, com nomes como Sturridge, Phillippe Coutinho e Sterling, e com a expectativa da entrada do eterno capitão da equipe, Steve Gerrard, o que não se concretizou. Com volume de jogo, os anfitriões pressionaram o rival, que soube se defender e explorar em alguns momentos o contra-ataque.

Após o intervalo, o time da casa saiu mais para o jogo e deu espaços para o contra-ataque adversário. Porém, a pontaria dos atacantes do Blackburn não estava calibrada e o placar não foi alterado.

Nos minutos finais, com a pressão de ter de realizar outro jogo na casa do adversário, o Liverpool fez uma blitze contínua contra a defesa adversária, com gols perdidos por Balotelli, que entrou durante a partida, e Sterling, que concluiu mal um cruzamento da direita no último minuto do duelo. Com isso, o jogo ficou mesmo no 0 a 0 e Liverpool e Blackburn realizarão outro duelo.