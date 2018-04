Liverpool tropeça na Inglaterra O Liverpool sofreu hoje a primeira derrota no Campeonato Inglês ao levar 1 a 0 do Bolton, no encerramento da quarta rodada. O gol foi de Kevin Davies, no primeiro tempo. O resultado afasta ainda mais o Liverpool (quatro pontos) dos líderes Arsenal e Chelsea (12). O consolo do time da terra dos Beatles é que fez apenas três partidas até agora, uma a menos que os rivais. Em Paris, o clássico entre Paris Saint-Germain e Saint Etienne pela quarta rodada do Campeonato Francês terminou 2 a 2. Pauleta e Ogbeche marcaram para o PSG e Piquionne fez os dois do Saint Etienne. Os dois times estão mal. Com apenas 2 pontos, encontram-se em penúltimo lugar. O líder, com 10, é o Metz.