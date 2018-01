Liverpool vence antes de ir ao Japão Com dois gols do atacante espanhol Fernando Morientes, o Liverpool derrotou o Middlesbrough por 2 a 0, neste sábado, no estádio Anfield Road, em Liverpool, na abertura da 16ª rodada do Campeonato Inglês. Com a sétima vitória consecutiva na competição (está com 31 pontos), o atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa viaja confiante para o Japão, onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa. Para bater o Middlesbrough, o Liverpool teve de suar muito. Depois de um primeiro tempo fraco, quando o atacante inglês Peter Crouch perdeu duas chances fáceis. Na segunda etapa, Morientes tratou de consolidar a vitória dos ?Reds? aos 26 e aos 32 minutos. Com a boa situação no campeonato local, o Liverpool viaja neste domingo para o Japão. O time inglês fará sua estréia na quinta-feira contra o vencedor de Deportivo Saprissa (Costa Rica) Sydney (Austrália), que se enfrentarão na segunda-feira.