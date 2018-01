Liverpool vence e ameaça Manchester O Liverpool goleou hoje o Leeds United por 4 a 0, e ficou apenas a dois pontos do Manchester United, líder do campeonato inglês com 51 pontos. Com a derrota, o Leeds permanece com 42 pontos em quinto lugar. Um gol contra do zagueiro Ferdinand abriu o caminho para a vitória do Liverpool, que marcou mais dois através de Emile Heskey e um de Michael Owen. Middlesbrough e Charlton empataram sem abertura de contagem o último jogo da rodada deste final de semana.