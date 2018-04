Liverpool vence e assume a quinta posição do Inglês

No principal jogo deste sábado pela 13.ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool derrotou o Fulham por 2 a 0 e alcançou a quinta posição. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados No jogo de número 200 de Rafa Benítez no comando do Liverpool, o time da terra dos Beatles não teve facilidades ante a um adversário que ocupa a parte baixa da classificação. A vitória do Liverpool começou a ser garantida apenas aos 36 minutos do segundo tempo, quando o atacante espanhol Fernando Torres dominou a bola dentro da área, driblou um adversário e chutou cruzado surpreendendo o goleiro finlandês Antti Niemi. O gol deixou a torcida presente no estádio de Anfield eufórica. Logo depois, Torres teve nova chance de marcar, mas desta vez falhou. Quatro minutos, entretanto, depois Crouch foi derrubado dentro da área pelo americano Bocanegra e o juiz marcou pênalti. O meia Gerrard cobrou então com categoria para confirmar o triunfo do Liverpool. Benítez admitiu, após a partida, que a vitória serve para acalmar o ambiente. "É um triunfo importante, pois não voltamos a jogar em dez ou quinze dias. Pelo menos, as pessoas ficarão contentes durante dez ou 15 dias", comentou. Nas outras duas partidas da rodada realizadas neste sábado, o West Ham goleou o Derby County por 5 a 0, enquanto o Sunderland e Newcastle não passaram de um empate em 1 a 1. Confira os jogos deste sábado da 13.ª rodada do Campeonato Inglês: Derby 0 x 5 West Ham United Sunderland 1 x 1 Newcastle Liverpool 2 x 0 Fulham