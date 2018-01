Liverpool vence e é o 3.º time inglês na semifinal da Liga O futebol da Inglaterra está dominando a Europa nesta temporada. Nesta quarta-feira, o Liverpool derrotou o PSV Eindhoven, da Holanda, por 1 a 0, no Estádio Anfield Road, em Liverpool, e se tornou a terceira equipe inglesa a se classificar às semifinais da Liga dos Campeões - no jogo de ida, na semana passada, já havia vencido por 3 a 0. Seu adversário será o Chelsea, que eliminou o Valência. O Manchester United completa a lista de clubes ingleses entre os quatro melhores da competição. O confronto contra o Chelsea será uma espécie de revanche para o time de Londres. Numa mesma semifinal, na edição 2004/2005 da Liga, o Liverpool conseguiu a classificação à decisão com um empate sem gols na casa do adversário e com uma contestada vitória por 1 a 0, em casa. Na ocasião, o espanhol Luis Garcia marcou um gol em que não foi possível apontar com precisão se a bola chegou realmente a cruzar a linha debaixo das traves. Depois, na final contra o Milan, o Liverpool conquistou o título. "É sempre uma ocasião especial [enfrentar o Chelsea]. Nós tivemos esse confronto antes e esperamos que tenha o mesmo final", afirmou o atacante Peter Crouch, autor do gol da vitória sobre o PSV - foi o sexto dele na Liga. "Todos no time estão ´famintos´ pelo duelo novamente. Nós percebemos como é especial chegar à uma final de Liga", completou. Por causa da grande vantagem obtida com a vitória na Holanda, o time inglês começou a partida de forma mais cadenciada e esperando uma atitude mais ofensiva do PSV. Mas o que se viu foi um jogo fraco tecnicamente no primeiro tempo. Na segunda etapa, Crouch marcou o gol, aos 22 minutos, após uma grande defesa do goleiro brasileiro Gomes. O jogo de ida entre Chelsea e Liverpool acontecerá no dia 25 deste mês, no Stamford Bridge, em Londres. A decisão da vaga na final, que será realizada em Atenas (Grécia), será jogada em 1.º de maio. A outra semifinal terá Manchester United e o "intruso" italiano Milan. Atualizado às 18h43