Liverpool vence e lidera na Inglaterra O Liverpool venceu fora de casa o Middlesbrough por 2 a 1 e assumiu, na manhã deste sábado, a liderança provisória do Campeonato Inglês com 62 pontos, um a mais que o Manchester United, que enfrenta ainda neste sábado o West Ham. Em terceiro lugar está o Arsenal, mas com um jogo a menos que Liverpool e Manchester, com 60 pontos. O Arsenal enfrenta no domingo o Aston Villa. Confira os outros cinco jogos de hoje: Bolton x Derby County Chelsea x Sunderland Everton x Fulham Newcastle x Ipswich Southampton x Leicester