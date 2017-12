Liverpool vence e passa de fase na Liga O Liverpool derrotou, nesta terça-feira, o Kaunas, da Lituânia, por 2 a 0, no estádio Anfield, em Liverpool, e conseguiu a classificação à terceira fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. No jogo de ida, o time inglês havia vencido por 3 a 1. Os gols foram marcados por Gerrard e Cissé. Na próxima etapa, a última antes da fase de grupos, o Liverpool terá pela frente o vencedor do confronto entre CSKA Sofia (Bulgária) e Tirana (Albânia), que se enfrentam nesta quarta-feira, em Sófia. Na partida de ida, a equipe búlgara venceu por 2 a 0, fora de casa. Quem não teve muita sorte foi o Celtic, time tradicional da Escócia, que foi eliminado pelo modesto Artmedia Bratislava, da Eslováquia. O clube escocês goleou por 4 a 0, em Glasgow, mas não conseguiu descontar a goleada sofrida por 5 a 0, na semana passada, na Eslováquia.