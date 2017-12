Liverpool vence e se mantém na ponta O Liverpool se manteve na ponta do campeonato inglês, agora com 29 pontos, ao vencer hoje o Derby, como visitante, por 1 a 0, gol do artilheiro Michael Owen. O Arsenal, que ganhou do Ipswich por 2 a 0, é o segundo colocado com 26 pontos. O Chelsea (5º colocado) derrotou o Manchester United (7º) por 3 a 0. Os outros resultados deste sábado na abertura da 15ª rodada foram os seguintes: Charlton, 1 Newcastle 1; Sunderland, 1 West Ham, 0; Aston Villa, 0 Leicester, 2; Blackburn, 0 Middlesbrough, 1. Os jogos deste domingo: Fulham x Leeds e Everton x Southampton.