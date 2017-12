Liverpool vence e segue líder Enquanto o Liverpool se firma cada vez mais na liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal continua ladeira abaixo. Neste sábado, sofreu sua terceira derrota seguida na competição, ao ser superado em casa pelo Blackburn por 2 a 1. Já o Liverpool bateu o Tottenham, pelo mesmo placar. Na derrota do Arsenal, o brasileiro Edu teve participação dividida. Primeiro, marcou um gol contra, aos 6 minutos, com a ?colaboração? do goleiro Seaman, que também falhou. Depois, empatou a partida, aos 45, cobrando uma falta. Mas aos 6 minutos da etapa final, Yorke fez o gol da vitória do Blackburn. O Arsenal permanece na vice-liderança, com 23 pontos quatro a menos que o Liverpool, que mesmo em seu estádio teve trabalho para superar o Tottenham, time que faz boa campanha. Os gols saíram no segundo tempo. Murphy fez 1 a 0 Liverpool aos 27 minutos, Richards empatou aos 37 e Michael Owen, de pênalti, selou a vitória aos 41. Com 19 pontos, o Tottenham divide a terceira posição no campenato com o Chelsea e o Manchester United. Neste sábado, o Chelsea bateu em casa o West Bromwich por 2 a 0, gols de Hasselbaink e Le Saux. O Manchester United também jogou em seu campo, mas ficou no 1 a 1 com o Aston Villa, gols de Diego Forlan e Mellberg, respectivamente. O Middlesbrough ficou no 2 a 2, jogando em casa, com o Leeds, e vem a seguir na classificação, com 18 pontos, dividindo a sexta posição com o Blackburn. O Newcastle bateu o Charlton por 2 a 1 e o Manchester City fez 2 a 0 no Birmingham. A 11ª rodada terá neste domingo Southampton x Fulham e West Ham x Everton. Na segunda-feira, o Bolton enfrenta o Sunderland.