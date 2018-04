Liverpool vence em jogo de 8 gols e volta a se aproximar dos líderes

STOKE - O Liverpool conseguiu sua terceira vitória seguida em 2014 neste domingo, quando visitou o Stoke. Num jogo emocionante, de oito gols, a equipe do técnico Brendan Rodgers venceu por 5 a 3, pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês, e conseguiu voltar para o G-4 da competição, ficando dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Com a vitória, o Liverpool foi a 42 pontos, ultrapassando exatamente o seu rival caseiro, o Everton, time da mesma cidade, que tem 41 e caiu para o quinto lugar. A liderança é do Manchester City, que foi a 47 depois de fazer 2 a 0 no Newcastle, mais cedo. O Arsenal joga segunda contra o Aston Villa, fora de casa, e pode chegar a 48 se vencer.

Em Stoke, o Liverpool abriu o placar logo aos 5 minutos, com Shawcross, contra. Aos 32, Suárez aproveitou bobeira gritante da zaga, com erro de dois defensores, e fez o segundo. No finalzinho do primeiro tempo, Peter Crouch fez lindo gol de cabeça e Adam, também se beneficiando de erro da defesa, deixou tudo igual.

Na segunda etapa, Gerrard fez de pênalti e Suárez anotou o quarto, chegando a 22 gols no Campeonato Inglês, em apenas 16 partidas - como comparação, ele fez 23 em 33 jogos na temporada passada, a sua melhor pelo clube.

Precisando se afastar da zona de rebaixamento, o Stoke pressionou e descontou para 4 a 3 com Walters, aos 40. Mas, três minutos depois, Sturridge anotou o quinto e fechou a conta. Derrotado, o Stoke é o 12.º, com 22 pontos, quatro a mais que o primeiro time na zona de degola.