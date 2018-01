Liverpool vence Everton com gol de zagueiro mais caro; Manchester United avança

Virgil van Dijk se tornou o zagueiro mais caro da história ao custar 75 milhões de libras (cerca de 330 milhões) aos cofres do Liverpool na semana passada, mas para o torcedor do time, cada centavo foi justificado nesta sexta-feira. Logo em sua estreia, o holandês mostrou estrela para marcar aos 39 minutos do segundo tempo e definir a classificação do clube à quarta fase da Copa da Inglaterra diante de seu maior rival, o Everton, com o triunfo por 2 a 1.

Van Dijk fez a festa do estádio Anfield Road, lotado, ao escorar de cabeça um escanteio cobrado por Oxlade-Chamberlain e deu a classificação a um Liverpool que foi superior o tempo todo, mas que sofreu para furar a retranca do Everton. Milner, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa, e Sigurdsson marcou o gol de honra dos visitantes.

Como costuma acontecer neste clássico, o começo de jogo foi bastante nervoso, com jogadas mais ríspidas. Rooney demorou somente cinco minutos para levar o primeiro amarelo da partida. Mas quando os times passaram a jogar bola, o Liverpool ganhou o campo de ataque e se tornou mais perigoso.

Logo na primeira chegada mais efetiva ao ataque, o time da casa abriu o placar. Aos 33 minutos, Lallana recebeu na entrada da área, tentou invadir e caiu ao ser puxado por Holgate. O árbitro viu pênalti, que Milner cobrou com categoria para marcar o primeiro.

O jogo perdeu em emoção e somente no segundo tempo voltou a esquentar. Novamente, com o Liverpool ganhando o ataque e assustando. Aos oito minutos, Gomez aproveitou erro da defesa do Everton em cruzamento para a área e cabeceou sozinho, para fora. Aos 10, Lallana recebeu de Oxlade-Chamberlain em rápido contra-ataque, arrancou, mas bateu mal.

Mas no primeiro contra-ataque que encaixou, o Everton chegou ao empate em lance que começou com escanteio batido pelo rival. Bolasie arrancou do campo de defesa e abriu na esquerda para Lookman. O jovem de 20 anos tocou rapidamente para Jagielka, e o zagueiro mostrou qualidade para acionar Sigurdsson, que finalizou com categoria da entrada da área, no contrapé de Karius.

O empate tornou o Liverpool ainda mais ofensivo, mas desta vez o Everton estava preparado e se fechou com competência para segurar a igualdade. Mas quando o jogo parecia controlado, os donos da casa buscaram o gol da vitória com o estreante do dia. Após escanteio cobrado da esquerda, Pickford saiu mal e Van Dijk desviou para a rede.

MANCHESTER UNITED AVANÇA

Outro gigante que avançou na Copa da Inglaterra nesta sexta-feira foi o Manchester United. Mesmo atuando no Old Trafford, o time de José Mourinho sofreu demais diante do Derby County, da segunda divisão, mas garantiu a vaga com a vitória por 2 a 0, graças aos gols de Lingard e Lukaku já nos minutos finais.

O Manchester foi extremamente superior desde o início da partida e acumulou chances desperdiçadas. Lingard, Rashford, Lindelöf e Pogba assustaram antes dos dez primeiros minutos, mas pararam na falta de pontaria. Aos 34, o time da casa acertou sua primeira bola na trave com Rashford, após escanteio cobrado por Mkhitaryan.

O goleiro Carson salvou o Derby County nas finalizações de Rashford e Mkhitaryan, mas foi no segundo tempo que o Manchester intensificou a pressão. Depois de outras duas grandes defesas, Carson viu Rashford acertar sua trave novamente aos 25 minutos.

A pressão era imensa e Lukaku, aos 30, voltou a finalizar na trave. De tanto insistir, o Manchester finalmente marcou o primeiro aos 38, em lindo chute de Lingard de fora da área. Ainda houve tempo para Lukaku selar o placar aos 44, após bela tabela com Martial em contra-ataque.