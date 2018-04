Liverpool vence fora e avança na Copa da Inglaterra

BOURNEMOUTH - O Liverpool se juntou ao Arsenal nas oitavas de final da Copa da Inglaterra ao derrotar, neste sábado, fora de casa, o Bournemouth, da segunda divisão inglesa, por 2 a 0. Os gols da partida tiveram participação direta de Luis Suárez e foram marcados por Victor Moses e Daniel Sturridge.

O primeiro gol da partida saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Moses recebeu passe de Suárez, cortou seu marcador e chutou da entrada da área para fazer 1 a 0. Depois, aos 25 minutos da etapa final, Suárez passou para Sturridge finalizar e marcar pelo terceiro jogo seguido após se recuperar de uma lesão.

Antes do Liverpool, apenas o Arsenal havia se classificado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra ao golear o Coventry por 4 a 0, na última sexta-feira. Neste sábado, serão disputadas mais 12 partidas pelo torneio, com destaque para Manchester City x Watford, da segunda divisão inglesa.