Liverpool vence na estréia pela Liga O homem que comandou o Liverpool na histórica virada sobre o Milan na final da Liga dos Campeões brilhou novamente nesta quarta-feira. O meia Steven Gerrard fez os três gols da vitória por 3 a 0 sobre o TNS, do País de Gales, no jogo de ida da primeira fase preliminar da edição 2005/2006 da competição. Ele marcou aos oito e aos 21 minutos do primeiro tempo e aos 44 do segundo. No jogo de volta, dia 19, fora de casa, o Liverpool poderá perder por até dois gols de diferença para avançar à segunda fase. Para chegar à chave principal, em que 32 times serão divididos em oito chaves, a equipe inglesa precisará superar três fases preliminares. A participação do Liverpool na competição deste ano é uma exceção aberta pela Uefa (União Européia de Associações de Futebol), já que o regulamento não garantia presença ao campeão da temporada anterior e o time não conseguiu vaga no Campeonato Inglês - ficou em quinto lugar e apenas os quatro primeiros se classificavam. A Uefa concordou em alterar o regulamento para que o Liverpool tivesse a chance de defender seu título. A partir da temporada 2006/2007, caso o vencedor da Liga dos Campeões não consiga a vaga no campeonato de seu país, o último dos classificados do país perderá a vaga. Se a regra valesse nesta temporada, o Everton, que ficou em quarto lugar no Campeonato Inglês, perderia sua vaga para o Liverpool.