Liverpool vence no Campeonato Inglês O Liverpool derrotou o Middlesbrough por 2 a 0, neste sábado, e ampliou a sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Os gols de Owen e Berger ainda no primeiro tempo do jogo garantiram o 32º ponto do time, seis a mais que o vice Arsenal, que neste domingo enfrenta o Aston Villa. Já o campeão Manchester voltou a perder, desta vez por 1 a 0 para o West Ham. Foi a terceira derrota seguida do Manchester, nono colocado na tabela, com 21 pontos. Outros resultados deste sábado: Charlton 3 x 1 Tottenham, Derby 1 x 0 Bolton, Fulham 2 x 0 Everton, e Leicester 4 x 0 Southampton. Neste domingo, jogam Blackburn x Leeds, Sunderland x Chelsea, Ipswich x Newcastle e Arsenal x Aston Villa.