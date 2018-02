Liverpool vence o Bolton e assume o 3º lugar no Inglês Na primeira partida do Campeonato Inglês em 2007, o Liverpool superou o Bolton por 3 a 0 nesta segunda-feira, em casa, no Estádio Anfield, pela 22ª rodada da competição. O resultado deixou a equipe do lateral brasileiro Fábio Aurélio na terceira colocação do Nacional, com 40 pontos, 13 atrás do líder Manchester United. Contando com o apoio da sua torcida, o Liverpool saiu na frente aos 16 minutos do segundo tempo, quando o atacante Peter Crouch aproveitou um cruzamento de Jermaine Pennant. Os donos da casa ampliaram a vantagem em seguida, com o meia Steven Gerrard, que havia recebido passe do holandês Dirk Kuyt. Aos 37 minutos, o espanhol Luis Garcia fez grande jogada e tocou para Kuyt, que completou para o fundo das redes do goleiro finlandês Jussi Jaaskelainen.