Liverpool vence partida antecipada O Liverpool conquistou nesta quarta-feira sua quinta vitória seguida no Campeonato Inglês ao bater o Sunderland por 2 a 0, em jogo antecipado (a partida estava prevista para o dia 17 de dezembro, quando o time estará no Japão disputando o Mundial de Clubes). Os gols da vitória foram marcados por Luís Garcia e Gerrard. Com estes três pontos, o Liverpool chega à quarta colocação com 25 pontos em 13 jogos disputados. O líder é o Chelsea, com 37 pontos em 14 partidas. Já o Sunderland acumula 12 derrotas em 15 jogos e é o lanterna (20.º) com apenas cinco pontos.