Liverpool vence Roma na Copa da Uefa A Roma foi a maior decepção dos jogos desta quinta-feira pelas oitavas-de-final da Copa da Uefa. A equipe italiana recebeu o Liverpool, no Estádio Olímpico, e perdeu por 2 a 0. Os gols que complicaram a vida dos romanos foram marcados Michael Owen. No jogo de volta, quinta-feira que vem, os ingleses podem perder até por um gol de diferença que ainda assim estarão classificados para a etapa seguinte. A rodada não foi boa para equipes da Itália. O Parma visitou o PSV, em Eindhoven, e perdeu por 2 a 1. O resultado só não foi mais desastroso porque a equipe de Júnior e Amoroso pode passar adiante com uma vitória de 1 a 0, em seu campo, dia 22. Já a Inter de Milão empatou por 3 a 3 com o Alavés, fora de casa. Se empatar até por 2 a 2, no Giuseppe Meazza, na próxima quinta-feira, também poderá seguir no torneio europeu. Feliz, mesmo, foi a noite para o Rayo Vallecano, que goleou o Bordeaux por 4 a 1. Os franceses saíram na frente, com Laslandes aos 2 minutos. Os espanhóis viraram com Quintano, o bósnio Elvir Bolic, Quevedo e Sanchez. Os últimos três gols surgiram nos 20 minutos finais do jogo. O Rayo pode se dar ao luxo de perder até por 2 a 0 no campo do Bordeaux. O Barcelona foi outro espanhol que venceu, embora no sufoco. O 1 a 0 sobre o AEK Atenas foi obtido com o gol de Luis Enrique. O Celta segurou empate de 0 a 0 diante do Stuttgart, do artilheiro Adhemar, na Alemanha. Empate sem gols também foi o resultado do jogo entre Slavia Praga e Kaiserslautern.