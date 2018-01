Liverpool vence Tottenham e é 5º O Liverpool, que vai enfrentar o Deportivo Alavés na final da Copa da UEFA, venceu o Tottenham por 3 a 1 na única partida da 35ª rodada da Liga Inglesa de futebol realizada neste domingo. Com esse resultado, a equipe tirou o quinto lugar do Chelsea, que no sábado perdeu em seu campo para o Charlton por 1 a 0. A rodada foi aberta no sábado com nove jogos: Manchester United 1 x 1 Manchester City; Arsenal 4 x 1 Everton, Ipswich 2 x 0 Coventry, West Ham 0 x 2 Leeds, Chelsea 0 x 1 Charlton, Aston Villa 0 x 0 Southampton, Leicester 0 x 3 Middlesbrough, Bradford 2 x 0 Derby e Sunderland 1 x 1 Newcastle. Terminada a 35ª rodada, a classificou ficou da seguinte maneira: 1) - Manchester United - 77 pontos; 2) - Arsenal 63, 3) - Ipswich - 62, 4) - Leeds 59, 5 - Liverpool 56, 6) - Chelsea 54, 7) - Aston Villa 50, 8) - Sunderland 50, 9) - Charlton 49, 10) - Southampton 45, 11) - Tottenham 45, 12) - Leicester 45, 13) - Newcastle 43, 14) - West Ham 39, 15) - Middlesbrough 38, 16) - Everton 38, 17) - Derby 38, 18) - Coventry 33, 19) - Manchester City 31 e 20) - Bradford 24 pontos.