Liverpool vence West Ham no Inglês O Liverpool derrotou o West Ham por 3 a 0, neste domingo, em jogo do Campeonato Inglês. Com a vitória, a equipe chegou aos 42 pontos e o ocupa o 6º lugar, 16 pontos a menos que o líder Arsenal. Ainda hoje, Aston Villa x Blackburn completa a 26ª rodada.