Liverpool vence Wolverhampton e se reabilita no Inglês

Agora, o Liverpool soma 30 pontos após 19 rodadas, aparecendo na sétima posição. Além da campanha abaixo do esperado no Inglês, o time foi eliminado ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o Wolverhampton, recém-promovido, luta para permanecer na primeira divisão. O time tem 19 pontos e ocupa o 15.º lugar, a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

No Estádio Anfield, o Liverpool demorou para traduzir a superioridade técnica em gol. Depois de um primeiro tempo morno, o marcador só foi inaugurado na segunda etapa, quando o Wolverhampton já tinha um jogador a menos. Aos oito minutos, o zagueiro irlandês Stephen Ward foi expulso e o time visitante não teve mais forças para segurar o empate por 0 a 0.

Com 17 minutos, Insúa cruzou da esquerda e Gerrard apareceu bem na área para testar firme, fazendo 1 a 0. Apenas oito minutos depois, aos 25, o Liverpool já ampliou. Após novo cruzamento da esquerda, o israelense Benayoun teve calma para receber na área, tirar a marcação e chutar no gol. Antes de entrar, a bola ainda desviou na zaga e matou o goleiro do Wolverhampton.

A 19.ª rodada do Campeonato Inglês, a última do primeiro turno, será fechada neste domingo, com mais dois jogos. O vice-líder Manchester United encara o Hull City fora de casa, enquanto o Arsenal recebe o Aston Villa, com as duas equipes brigando entre os líderes.