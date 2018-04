Liverpool vira em cima do Bolton e se recupera no Inglês

O Liverpool precisou se superar neste sábado para conquistar a sua segunda vitória pelo Campeonato Inglês. Vindo de derrota para o Aston Villa em casa, a equipe encarou o Bolton longe do Estádio Anfield e esteve em desvantagem no placar por duas vezes, mas nos minutos finais conseguiu a virada por 3 a 2. O resultado fez o Liverpool ir a seis pontos e se aproximar dos líderes Chelsea e Tottenham, que também venceram neste sábado e somam 12.

O primeiro golpe dado pelo Bolton veio aos 32 minutos de jogo. Ainda em busca de seus primeiros pontos no Inglês, o time anfitrião marcou com Davies, após cobrança de escanteio e confusão na área. O empate do Liverpool aconteceu ainda no primeiro tempo. Aos 40, Johnson aproveitou a sobra de bola na entrada da área, cortou para o meio e chutou de esquerda, mandando no canto do goleiro do Bolton.

Não começar o segundo tempo em desvantagem era tudo o que o Liverpool queria. Mas a satisfação dos visitantes durou pouco. Logo no primeiro minuto da etapa final de jogo o Bolton voltou a ficar em vantagem. A equipe anfitriã se beneficiou de um chutão da zaga para colocar a bola na área adversária. A defesa do Liverpool se atrapalhou e a sobra ficou com Cohen, que pegou firme para fazer 2 a 1 no KC Stadium.

A virada do Liverpool começou a se configurar na expulsão de Davis, ainda aos nove minutos, que deixou o Bolton com dez. Mostrando mais qualidade técnica, os visitantes chegaram ao empate em uma bela trama. Aos dez minutos, Gerrard lançou Kuyt, que ajeitou de peito para Fernando Torres bater cruzado. A virada, porém, só viria aos 37, quando Johnson cruzou da direita, Torres escorou de cabeça e Gerrard pegou de primeira, marcando um bonito gol.

Também neste sábado, o Tottenham foi outro que só definiu sua vitória nos instantes finais. Diante do Birmingham, em casa, a equipe abriu o placar com Peter Crouch no segundo tempo, mas Bowyer logo empatou. O triunfo por 2 a 1 foi conquistado já nos acréscimos, graças ao gol salvador de Lennon. Com 12 pontos e na vice-liderança, o Tottenham vê o terceiro colocado Stoke City, que venceu o Sunderland por 1 a 0, já distante, com sete pontos.

Brigando na parte de baixo da tabela, o Hull City teve um gol do brasileiro Geovanni no empate por 1 a 1 com o Wolverhampton, recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Inglês. Em casa, o Blackburn não saiu da igualdade sem gols com o West Ham.