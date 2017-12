Liverpool vira líder na Inglaterra O Liverpool aproveitou o tropeço do Manchester United, que perdeu para o Middelsbrough no sábado, para assumir a liderança do Campeonato Inglês. Jogando neste domingo, em casa, o Liverpool ganhou por 1 a 0 do Chelsea, com o gol de Smicer no último minuto da partida, e chegou aos 65 pontos - um a mais do que o Manchester. Ainda hoje acontece mais um jogo, entre Fulham e Tottenham, completando a rodada.