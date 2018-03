Liverpool volta a golear o West Ham e assume vice-liderança provisória no Inglês

O envolvente ataque do Liverpool fez outra vítima neste sábado, e uma que está acostumada a sofrer com a equipe. Os comandados de Jürgen Klopp receberam o West Ham no Anfield Road e não tiveram dificuldade para golear por 4 a 1, com direito a gol de Roberto Firmino, resultado que coloca o time na vice-liderança provisória do Campeonato Inglês.

O Liverpool subiu para 57 pontos neste sábado, ultrapassando o Manchester United, que tem 56 e encara o Chelsea no domingo. O líder é o Manchester City, com 72. Bem distante, com 30 pontos, na 14.ª colocação e lutando contra o rebaixamento, aparece o West Ham.

Além de viver situação complicada na tabela, o West Ham viveu mais uma página da freguesia diante do Liverpool, que marcou quatro gols nos últimos três encontros diante do rival. Melhor para os comandados de Klopp, que chegaram a 16 partidas de invencibilidade como mandante no Inglês.

O triunfo deste sábado começou a ser desenhado aos 28 minutos, quando Emre Can aproveitou cobrança de escanteio da direita e cabeceou para a rede. Aos cinco do segundo tempo, Oxlade-Chamberlain conseguiu o passe para Salah, que dominou e bateu cruzado para ampliar.

Seis minutos depois, Can lançou Firmino, que conseguiu tirar o goleiro e finalizou para a rede. O West Ham ameaçou reagir com o gol de Michail Antonio, dois minutos depois, mas Mané concluiu jogada iniciada por Firmino e selou o resultado aos 31.

O Liverpool volta a campo no sábado que vem, quando recebe o Newcastle, novamente pelo Campeonato Inglês. Também pela competição, o West Ham tentará a reabilitação contra o Swansea, no mesmo dia, fora de casa.

Também por 4 a 1, o Brighton & Hove Albion goleou o Swansea e ampliou o drama do rival. O time galês parou nos 27 pontos e hoje estaria rebaixado para a segunda divisão. Já o Brighton foi a 31, no meio da tabela, em 11.º.

Mais desesperado está o West Bromwich, que recebeu o Huddersfield Town e caiu por 2 a 1, parando em 20 pontos, na lanterna. Nas outras duas partidas pelo Inglês, dois empates: Bournemouth 2 x 2 Newcastle e Burnley 1 x 1 Southampton.