Liverpool volta a vencer após 11 jogos O Liverpool enfim voltou a vencer no Campeonato Inglês após 11 rodadas. Com um gol de Emile Heskey, a equipe derrotou neste sábado o Southampton por 1 a 0. O resultado deixa o time na sexta colocação do torneio com 38 pontos. O líder é o Arsenal, com 49, seguido de perto pelo Manchester United, que tem 47. Nos demais jogos da rodada, o Tottenham venceu o Aston Villa por 1 a 0, o Blackburn empatou por 1 a 1 com o Birmingham, o Charlton Athletic também ficou no empate de 1 a 1 com o Bolton Wanderers, o Everton bateu o Sunderland por 2 a 1, o Leeds United empatou sem gols diante do West Bromwich e o Newcastle passou pelo Manchester City por 2 a 0.