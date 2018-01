Liverpool x Juventus abrem as quartas Uma partida muito especial abrirá nesta terça-feira as quartas-de-final da Copa dos Campeões: Liverpool e Juventus se enfrentarão pela primeira vez 20 anos depois de decidirem o título da edição de 1985, num jogo que terminou com vitória do time italiano por 1 a 0 e ficou tristemente conhecido como a "tragédia de Heysel" por causa da briga de torcidas que provocou a morte de 39 pessoas - 38 das quais eram italianas - no estádio de Bruxelas. Lyon e PSV Eindhoven farão o outro jogo do dia. "Vai ser um ambiente de muita emoção para as duas equipes. Não se pode esquecer o que aconteceu há 20 anos", disse o técnico Fabio Capello, da Juventus. Há uma grande preocupação entre os dirigentes ingleses de assegurar que a recepção aos italianos será a melhor possível. Cada torcedor da Juventus que entrar no estádio receberá uma revista com informações sobre a partida em italianos. Antes do início do jogo, será lido um pedido de desculpas aos torcedores da Juve. E será formado um mosaico com a palavra "amicizia" (amizade, em italiano). A confraternização teve início nesta segunda, com a disputa de uma partida de futebol entre integrantes de torcidas organizadas dos dois times. DESFALQUES - A Juventus, que eliminou o Real Madrid nas oitavas-de-final, terá a volta do meia checo Pavel Nedved. Ele sofreu uma comoção cerebral há 43 dias, no jogo de ida contra o time espanhol. Também retornará o volante Blasi, que cumpriu suspensão na segunda partida contra o Real. Os atacantes Trezeguet e Zalayeta se recuperaram de contusões, mas começarão a partida no banco de reservas. A dupla de ataque será formada por Del Piero e pelo sueco Ibrahimovic. A equipe jogará bem desfalcada. O volante espanhol Xabi Alonso, o meia alemão Hamman e o meia australiano Kewell estão machucados. O atacante espanhol Fernando Morientes não pode jogar por já ter atuado na competição pelo Real Madrid. "Jogar contra a Juventus é sempre um grande desafio. E com tantos problemas de contusão será ainda mais complicado", afirmou o técnico Rafa Benitez.