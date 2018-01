Liverpool x Manchester: empate sem gols Num jogo em que as equipes se mostaram mais preocupadas em destruir, Liverpool e Manchester United empataram por 0 a 0 neste domingo, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O resultado, no entanto, foi melhor para o Manchester, que chegou a 11 pontos ganhos e ocupa a terceira posição na tabela de classificação. Para o Liverpool o resultado foi quase um desastre. O atual campeão europeu permanece em 11º, com apenas 6 pontos até aqui. O Newcastle enfrentou o Blackburn na casa do adversário e não encontrou problemas. Venceu por 3 a 0 e subiu um pouco: agora é o 14º. O Blackburn continua entre os últimos: é apenas o 18º. Também neste domingo, Wigan e Middlesbrough empataram por 1 a 1 e o Bolton derrotou o Manchester City por 1 a 0. A sexta rodada será completada nesta segunda-feira, com a partida entre o Arsenal (10º) e Everton (19º).