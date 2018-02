Liverpool x Manchester United é destaque do Inglês Liverpool e Manchester United se enfrentam no sábado em Anfield Road, na principal atração da 29.ª rodada do Campeonato Inglês. Estarão frente a frente o terceiro e primeiro colocados na tabela, mas separados por 16 pontos - 69 dos ´diabos vermelhos´, contra 53 dos ´reds´. Em outubro, o Manchester venceu o time da terra dos Beatles por 2 a 0 em Old Trafford. Além disso, o último confronto com triunfo do Liverpool data de abril de 2004. Quem estará de olho na partida será o Chelsea, segundo colocado e que torce por um tropeço do Manchester para encostar na ponta. A equipe do técnico português José Mourinho está nove pontos atrás, mas tem um jogo a menos pela decisão da Copa da Liga Inglesa, vencida sobre o Arsenal no último domingo. Esta semana, Mourinho admitiu que o resultado desta partida seria determinante para o destino de sua equipe na competição. Porém, seus jogadores precisam pensar também na visita ao perigoso Portsmouth, oitavo colocado. A quatro pontos do Liverpool, o Arsenal recebe no sábado o Reading, sexto colocado, no Emirates Stadium. Já o Bolton Wanderers, na quinta colocação, encara domingo o Blackburn Rovers, que eliminou os ´gunners´ da Copa da Inglaterra, no Reebok Stadium. Completam a rodada os jogos: Fulham x Aston Villa, Manchester City x Wigan, Newcastle x Middlesbrough, Sheffield United x Everton e Watford x Charlton Athletic, todos no sábado. Além do confronto entre Bolton e Blackburn, o domingo terá também a partida entre West Ham United e Tottenham.