Cosmi pediu demissão após conversa com o presidente do clube, Aldo Spinelli. O técnico, de 51 anos, afirmou que deixou o cargo para o bem do clube.

Serse Cosmi assumiu o comando o Livorno em outubro de 2009, substituindo Gennaro Ruotolo, também demitido por maus resultados. O clube ainda não anunciou o nome do novo treinador.