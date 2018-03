Livorno perde seis jogadores e se complica no Italiano

A Liga Profissional Italiana de Futebol suspendeu nesta terça-feira seis jogadores do Livorno, lanterna do Campeonato Italiano, após incidentes na partida de domingo, 4, contra a Atalanta. Desta forma, a equipe do lateral-direito brasileiro Sidney, ex-Náutico, terá vários desfalques nos dois últimos jogos do Italiano, tornando mais difícil a luta contra o rebaixamento. O juiz Gianpaolo Tosel puniu os jogadores Alessandro Grandoni, Emanuele e Antonio Filippini, Simona Pavan, Giovanni Pasquale e David Balleri. A punição mais dura coube ao zagueiro Grandoni, que pegou um gancho de cinco jogos. Para afastar a ameaça de rebaixamento, o Livorno precisa vencer suas partidas contra Torino e Empoli, além de torcer por derrotas de Parma e Catânia.