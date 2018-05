Livorno surpreende e elimina Sampdoria na Copa da Itália

Agora, o Livorno terá um difícil confronto contra a Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, pelas oitavas de final da Copa da Itália.

Quarta colocada no Campeonato Italiano, a Sampdoria começou melhor a partida e marcou primeiro aos dois minutos da etapa final, com Mannini. O Livorno, no entanto, conseguiu se recuperar nos minutos finais. Primeiro Lucchini fez contra aos 31. E já a três minutos do fim, Danilevicius garantiu a virada.

Ainda nesta terça-feira, o Triestina superou o Sassuolo - as duas equipes são da Segunda Divisão - por 1 a 0, em casa, e avançou para as oitavas de final. Seu próximo adversário será a Roma.