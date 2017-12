Livre do Ebola, Guiné é liberada para sediar jogos da sua seleção A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta segunda-feira que Guiné está liberada para sediar jogos internacionais depois que o país foi declarado livre do Ebola. As preocupações com a saúde forçaram Guiné a jogar a sua primeira partida como mandante pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018 no Marrocos.