Livro conta a história da seleção Uma grande festa na Granja Comary, nesta quinta-feira, em Teresópolis, marcou o lançamento do livro ?Seleção Brasileira - 90 anos?, escrito pelos jornalistas Roberto Assaf e Antonio Carlos Napoleão. A obra relata a história da seleção, que está completando 90 anos (1914 a 2004), com fatos, documentos e fotos inéditas - material colhido em 15 anos de pesquisas. A festa teve a presença de representantes das cinco gerações do pentacampeonato mundial do Brasil. Do time de 1958, estiveram lá Orlando Peçanha e Zagallo. Nilton Santos simbolizou 1962 e, por 1970, foram Clodoaldo e Piazza. Do grupo que conquistou o tetra em 1994, título que completou recentemente 10 anos, 8 jogadores prestigiaram o evento. E da campanha do penta, em 2002, Roberto Carlos foi chamado. "É sempre interessante rever os ex-companheiros e lembrar dos bons momentos e das conquistas. A festa também serve para isso", afirmou o ex-goleiro Zetti, reserva na Copa de 1994 e que atualmente exerce a função de técnico, mas está sem clube. Num dos momentos mais marcantes da festa, foi passado um vídeo com imagens da saudação popular à seleção brasileira quando ela visitou o Haiti, mês passado. Na ocasião, o Brasil disputou o amistoso intitulado ?Jogo da Paz? e levou enorme alegria aos haitianos, que sofrem com graves problemas sociais. Em outro momento, de descontração, Ronaldo e Roberto Carlos chegaram a ser vaiados durante o evento. Mas tudo não passou de uma brincadeira dos próprios colegas de seleção, que está na Granja Comary se preparando para o jogo de domingo, contra a Bolívia, pelas Eliminatórias. Segundo Roberto Assaf, o objetivo de escrever o livro foi o de manter vivo na memória dos torcedores a obra da "melhor seleção do mundo". "Eu tinha muito material coletado e soube que o Napoleão também pesquisava sobre o assunto. Juntamos os caquinhos e, com apoio da Confederação Brasileira de Futebol, decidimos lançá-lo", explicou o autor. ?Tive até que visitar cemitérios para obter datas de nascimento e falecimento de atletas consagrados que honraram a camisa da seleção.?