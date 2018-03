Livro conta a vida de Ronaldinho Gaúcho A vida do atacante Ronaldinho Gaúcho virou livro. Escrita pelo jornalista Toni Frieros, a biografia ?A magia de um craque? foi lançada nesta quinta-feira em Barcelona e tem todos os ingredientes para se transformar num sucesso editorial no país. O livro recupera a trajetória do jogador desde o início, no Grêmio de Porto Alegre; a passagem pelo Paris Saint Germain e a chegada ao Barcelona. Na festa de lançamento, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, autor do prefácio, disse que Ronaldinho recuperou a esperança do clube e faz com que "as crianças voltem a torcer para o Barça". O dirigente ressaltou as "qualidades humanas" do brasileiro, um jogador que "sempre está disposto a ajudar". "Nem em sonho esperava isso", disse o brasileiro referindo-se ao livro.