Livro conta vida de Vicente Matheus Se você for corintiano, certamente vai se deliciar com as histórias do dirigente mais polêmico e carismático que o clube já teve. Descobrirá que, mesmo sendo considerado um presidente que pensava muito antes de fazer uma grande contratação para o clube, conseguia ser mais ousado do que os dirigentes atuais, incluindo-se aí a direção da atual patrocinadora Hicks Muse, que anda deixando a fiel torcida preocupada com a falta de reforços para a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro. Se você não for corintiano, ainda assim tem razões de sobra para ler "Vicente Matheus: quem sai na chuva é pra se queimar" (Editora do Brasil, R$ 19,80, 303 páginas), escrito pelo jornalista Luiz Carlos Ramos, de O Estado de S. Paulo, que tem lançamento previsto para o início de agosto. Leia mais no Jornal da Tarde