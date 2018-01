Livro de arte para homenagear Maradona ?Homenagem a Diego Maradona? é o nome do livro lançado nesta quarta-feira na Argentina, com tiragem limitada de 500 exemplares. Os mais importantes escritores e artistas plásticos do país foram reunidos pelo editor, Jan Safe, para ?recriar os melhores momentos da sua carreira.? Cada livro foi autografado e custa caro: cerca de US$ 700.