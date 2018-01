Livro de Beckham movimenta US$ 30 milhões O mercado editorial não iria desprezar os milhões de dólares que David Beckham movimenta em tudo que toca. Foi lançada nesta sexta-feira em Madri, com toda a pompa, a sua autobiografia "My side". O jogador recebeu de adiantamento pelas suas memórias US$ 2,5 milhões. A primeira tiragem do livro escrito em inglês chega aos 700 mil. A previsão da editora Harper Collins é vender pelo menos 1 milhão em todo o mundo. Além de inglês, a biografia será impressa em espanhol, italiano, alemão, chinês e alemão. A fascinação que Beckham provoca vai muito além da sua beleza. A vida do jogador dá enredo para um filme. Ultrapassando o lado esportivo. Todo o sucesso no Manchester e na seleção Inglesa viram detalhes perto do casamento com ex-Spice Girls, Victoria Adams. E das ameaças de morte e de seqüestro dos filhos Brooklyn e Romeo até as diárias perseguições de paparazzi. O impacto no mercado editorial europeu do lançamento da biografia é enorme. Fica atrás apenas em 2003 de Harry Potter e a Ordem do Fênix, que chegou a 2,2 milhões. A chegada do livro tem um grande motivador. Beckham não costuma dar entrevistas profundas sobre a sua vida. Pelo contrário: foge dos jornalistas. Cada exemplar de "My side" custa US$ 30,5. Ou seja: o livro movimentará US$ 30,5 milhões. Com certeza haverá a ?parte 2?, já que o livro termina com a sua chegada ao Real Madrid. Muitas emoções ainda estão reservadas ao jogador de 28 anos.