Livro revê história de Charles Müller Charles Müller é um nome familiar para a maioria dos torcedores brasileiros. Com justiça, é reconhecido como o homem que trouxe o futebol ao Brasil. Mas a herança deixada pelos ingleses na história do futebol brasileiro não se restringe apenas a Müller. Vai muito além disso, segundo o jornalista britânico Aindan Hamilton, autor do livro ?Um jogo inteiramente diferente. Futebol: A maestria brasileira de um legado britânico? - que será lançado em São Paulo no dia 28 de maio. O livro começou a ser pensado em 94, quando Hamilton se encontrou em São Paulo com Helena Müller, filha de Charles. A partir daí, os dois passaram a reconstruir as ligações históricas entre o futebol inglês e o brasileiro e descobriram quatro vertentes igualmente fortes e importantes: as carreiras de Charles Müller, Harry Welfare, Archie McLean e Jack Barrick. Além de textos e fotos inéditas da vida de Müller na Inglaterra, antes de chegar ao Brasil, em 1894, o livro resgata a história de Harry Welfare - uma figura praticamente esquecida por aqui, mas que teve participação importante no futebol carioca no início dos anos 40 - quando foi artilheiro no Fluminense, técnico do Vasco e diretor técnico do Colégio de Árbitros do Rio. Hamilton lança luz ainda sobre as carreiras de Archie McLaean, considerado um dos inventores da tabelinha, em 1910, e de Jack Barrick, um dos mais famosos árbitros ingleses que já atuaram no Brasil. Por meio desses personagens, o livro tenta mostrar a influência britânica em meio século de futebol no Brasil. Influência que acabou gerando um estilo único, baseado na improvisação e na velocidade. No lançamento, estarão presentes na noite de autógrafos, os jogadores do Corinthians Casuals - equipe inglesa que inspirou o nome do Corinthians Paulista e que está em visita ao Brasil. Serviço: Livro - ?Um jogo inteiramente diferente?. Futebol: A Maestria Brasileira de um Legado Britânico?. Autor - Aidan Hamilton Editora - Ed. Gryphus, 329 páginas Preço - R$ 43,00 Lançamento - Dia 28/05, Edifício da Cultura Inglesa, bar Poet?s, a partir das 19 horas. Local - Rua Ferreira de Araújo, 741 - Bairro Pinheiros, SP