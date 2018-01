Livros contarão história de clubes Foi lançado nesta terça-feira, em São Paulo, o projeto Camisa 13: livros sobre os 13 maiores clubes do País. Os primeiros serão de Ruy Castro (Flamengo), em novembro, e de José Roberto Torero (Santos), em dezembro. Os de Washington Olivetto (Corinthians), Alberto Helena Jr. (São Paulo), Mário Prata (Palmeiras), Sérgio Augusto (Botafogo), Nelson Motta (Fluminense), Aldir Blanc (Vasco), Eduardo Bueno (Grêmio), Luís Fernando Veríssimo (Inter), Roberto Drummond (Atlético), Jorge Santana (Cruzeiro) e Bob Fernandes (Bahia), chegam em 2002. O projeto é da Editora DBA em parceria com a Girassol Conteúdo. A festa de lançamento da coleção foi ontem no Bar São Cristóvão, no coração da Vila Madalena, com a participação de Sócrates, Roberto Dinamite e outros apaixonados pelo futebol, como escritor Fernando Morais. Os autores falaram muito de como serão os livros e de futebol, é claro. Foram unânimes: O São Caetano é o melhor time do Brasil. Cada livro terá em média 200 páginas e o preço ainda não definido deve ficar entre R$ 35,00 e R$ 40,00.