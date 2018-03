Lizarazu comemora ?trinca?de títulos O lateral-esquerdo Bixente Lizarazu entrou, na noite de quarta-feira, para um seletíssimo grupo de vencedores de três dos mais importantes títulos do futebol: a Copa do Mundo, a Eurocopa e a Copa dos Campeões. O astro francês conquistou as duas primeiras taças com a seleção de seu país, em 98 e no ano passado; o terceiro troféu veio com o Bayern Munique, na vitória por 5 a 4 nos pênaltis sobre o Valencia, em Milão (1 a 1 no tempo normal). "É uma sensação maravilhosa", admitiu Lizarazu, nesta quinta-feira, ao ser recebido com festa por milhares de torcedores em Munique. "As três conquistas são importantes e fica difícil escolher qual a melhor", desconversou. "Na verdade, a alegria foi igual em todas." O francês, de origem basca, venceu também o campeonato alemão nos últimos três anos. Havia 25 anos que nenhum jogador fazia a "trinca". O último registro, em 76, também foi proporcionada pelo Bayern, quando conquistou o tricampeonato europeu. Naquela ocasião, comemoram a proeza Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Muller, Schwarzenbeck, Hoesness e Paul Breitner. Eles eram a base da equipe, mas também haviam ganho a Euro-72 e o Mundial de 74.