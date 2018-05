Lizio diz que ainda precisa evoluir para se firmar no Botafogo

"Fiquei muito feliz pela vitória e também pelo gol. Preciso evoluir um pouco na parte física. Estou adaptando meu corpo à forma de trabalhar no Brasil. Creio também que preciso ainda de um pouco mais de entrosamento com os meus companheiros. Nos treinos estou adquirindo mais confiança", disse.

Com passagem pela seleção da Bolívia - foi convocado para a última Copa América -, Lizio estava no Bolívar e chegou ao Botafogo com a intenção de ser o principal meia do time.

O meia tentará aproveitar os próximos dias para acelerar a sua adaptação e melhorar o condicionamento físico, afinal, o time só voltará a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai encarar o Resende pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O time é o líder do Grupo B, com seis pontos.